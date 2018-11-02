Суд арестовал всех трёх экс-полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя
2 ноября 2018 21:02
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Бывший руководитель отдела по вопросам миграции Уфимского района также арестован на два месяца, как и два других фигуранта дела.
Стоит отметить, что Яромчук во время суда, который проходил в закрытом режиме, свою вину не признал. Ранее его жена также настаивала на том, что в ночь преступления он находился дома. При этом экспертиза показала, что на теле потерпевшей девушки обнаружили биоматериалы именно бывшего руководителя отдела по вопросам миграции Уфимского района.
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