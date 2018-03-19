Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
19 марта 2018 15:12
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«Да, это все так. По выемке 1 млн руб. сегодня [проходит слушание]. По обжалованию ареста на квартиру дата еще не назначена. В рамках защиты нарушенных конституционных прав почему-то арестовывают деньги и квартиру, вопрос к следствию — почему. По ч.1 ст.137 УК России [возможен] максимальный штраф 200 тыс. руб. Квартира [стоит] более 40 млн руб, как ее могли арестовать, если штраф 200 тыс. руб.?» — сообщила Широкова.
Ранее Черемушкинский суд наложил обеспечительный арест на квартиру на Молодогвардейской улице, принадлежащую Цымбалюк-Романовской, сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Был арест имущества. По поводу ареста денежных средств не готовы сейчас точно сказать», — заявили в пресс-службе.
В пресс-службе Мосгорсуда также сообщили РБК об аресте квартиры Цымбалюк-Романовской, уточнив, что арест на квартиру был наложен 10 января 2018 года, а арест денежных средств пока проверяется.
В начале декабря 2017 года СК России обвинил Цымбалюк-Романовскую по статье 137 УК России (нарушение неприкосновенности частной жизни). Согласно версии следствия, бывшая жена артиста без его согласия распространяла в СМИ информацию о личной жизни с Джигарханяном. Адвокат обвиняемой посчитала предъявленные обвинения безосновательными, «поскольку в ходе процедуры были нарушены грубым образом требования УПК».
Конфликт между 82-летним Джигарханяном и 38-летней Цымбалюк-Романовской разгорелся в октябре прошлого года. Артист обвинил жену, которая по совместительству была директором Московского драматического театра под его руководством, в том, что она «ворует деньги из его кармана». Тогда же он заявил о своем желании развестись с супругой. Мировой судебный участок 202 московского района Кунцево аннулировал их брак 27 ноября. Адвокат Джигарханяна сообщал, что совместно нажитого имущества у супругов нет.
Фото: ТАСС
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