Суд арестовал московские квартиры бенефициаров скандального подрядчика завода «Кузнецов»

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Инге Якубсон нельзя будет дарить и продавать две московские квартиры общей площадью 119,2 кв.м. на проспекте Вернадского и улице Архитектора Власова; беседку площадью 46 кв.м в деревне Вялки и земельный участок под ней. Арест наложили и на Porsche Cayenne Turbo 2013 года выпуска.Действие обеспечительных мер продлится вплоть до окончания рассмотрения судом заявления о привлечении обоих бизнесменов к субсидиарной ответственности. Напомним, с таким требованием в суде выступала в мае 2018 года управляющий банкротящегося «Энергопромресурса» Альфия Нурахмедова. Взыскать с Дубовицкого и Якубсон она попросила 684 млн рублей. Большую часть из этой суммы — 677,9 млн рублей — составляет долг перед «Кузнецовым».