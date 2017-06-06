Суд арестовал имущество экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 3 млрд рублей
6 июня 2017 23:15
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При этом она отметила, что постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. «Ходатайство о наложении ареста на имущество Юревича заявлено в рамках уголовного дела за «получение взятки в особо крупном размере», в качестве наказания предусматривается наложение штрафа в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, или возможной конфискации имущества», — добавила она.
Ходатайство об аресте имущества Юревича подал Следственный комитет. Стоимость имущества, на которое следствие попросило наложить арест, превышает 3 млрд руб. Экс-губернатору Челябинской области принадлежат восемь счетов в четырех банках, квартира, гараж, парковка и земельный участок.
Михаил Юревич был губернатором Челябинской области с 2010 года по 2014 год и мэром Челябинска — с 2005 года по 2010 год. В начале мая он был объявлен в международный розыск в связи с обвинениями в получении взятки в размере 26 млн руб. от главы минздрава Челябинской области Виталия Тесленко. До этого он не приехал на допрос по этому делу. Его адвокат сообщил, что Юревич находится на лечении в Лондоне. 24 мая суд заочно арестовал экс-губернатора.
Фото Ok.ru
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