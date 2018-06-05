Суд арестовал голландские активы «Газпромпа» для выплаты «Нафтогазу» $2,6 млрд
5 июня 2018 15:56
Украинская компания на прошлой неделе подала ходатайства об аресте долей «Газпрома» в дочерних компаниях и задолженности этих предприятий, разъясняется в сообщении на сайте «Нафтогаза». Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи «дочек» «Газпрома» в Голландии «отказались сотрудничать с судебными исполнителями». «Однако все это никак не повлияет на арест», — уверены в «Нафтогазе».
В Амстердаме находится головной офис Gazprom International, который участвует в работе международных проектов российской компании по всему миру. В Нидерландах базируется и другая структура «Газпрома» — Gazprom Energy. РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».
Стокгольмского арбитража. В «Газпроме» эту информацию подтвердили, отметив, что официальных уведомлений по данной процедуре не получали.
В сообщении, распространенном 5 июня, «Нафтогаз» еще раз повторил, что швейцарские судебные исполнители проводят действия, чтобы заморозить доли «Газпрома» в операторах газопроводов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.
28 февраля Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования украинской компании к «Газпрому», обязав его выплатить $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом долга «Нафтогаза» за поставленный газ «Газпром» остается должен $2,56 млрд. Российская компания подала апелляцию на решение суда.
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