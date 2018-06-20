Суд Санкт-Петербурга арестовал четырех перуанцев за кражу личных вещей у гражданина Кореи в аэропорту Пулково
20 июня 2018 21:36
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«Суд Петербурга заключил под стражу четверых граждан Перу по делу о краже в аэропорту Пулково. Это решение было принято еще в воскресенье», — заявил собеседник агентства.
Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что кража, по данным следствия, произошла 12 июня в одном из терминалов аэропорта. У гражданина Кореи украли сумку с ноутбуком, планшетом, фотоаппаратами и мобильными телефонами.
По словам источника, пострадавший описал полицейским приблизительные приметы преступника. Благодаря записям камер сотрудники правоохранительных органов установили, что у грабителя были сообщники в возрасте около 50 лет. Отмечается, что подозреваемых задержали в центре города.
В Москве 18 июня задержали перуанца, который пытался украсть три билета у мексиканца возле стадиона «Лужники», где в тот день проходил матч Германия — Мексика. Стоимость билетов оценили в 141,4 тыс. руб. Кража была пресечена сотрудниками полиции. Задержанному перуанцу грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.
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