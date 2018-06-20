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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Суд Санкт-Петербурга арестовал четырех перуанцев за кражу личных вещей у гражданина Кореи в аэропорту Пулково

20 июня 2018 21:36
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У гражданина Кореи украли сумку с ноутбуком, планшетом, фотоаппаратами и мобильными телефонами.
Четырех граждан Перу суд Санкт-Петербурга арестовал за кражу у гражданина Кореи личных вещей в аэропорту Пулково, передае РБК. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя объединенной службы судов Петербурга.

«Суд Петербурга заключил под стражу четверых граждан Перу по делу о краже в аэропорту Пулково. Это решение было принято еще в воскресенье», — заявил собеседник агентства.

Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что кража, по данным следствия, произошла 12 июня в одном из терминалов аэропорта. У гражданина Кореи украли сумку с ноутбуком, планшетом, фотоаппаратами и мобильными телефонами.

По словам источника, пострадавший описал полицейским приблизительные приметы преступника. Благодаря записям камер сотрудники правоохранительных органов установили, что у грабителя были сообщники в возрасте около 50 лет.​ Отмечается, что подозреваемых задержали в центре города.

В Москве 18 июня задержали перуанца, который пытался украсть три билета у мексиканца возле стадиона «Лужники», где в тот день проходил матч Германия — Мексика. Стоимость билетов оценили в 141,4 тыс. руб. Кража была пресечена сотрудниками полиции. Задержанному перуанцу грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.


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Комментарии



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При срабатывании детектора дыма во время полета самолет сажают в ближайшем доступном аэропорту. Если причиной инцидента оказывается курящий пассажир, его снимают с борта. Расходы за вынужденную посадку взыскиваются с нарушителя.
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