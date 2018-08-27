Суд Милана приговорил владельца ресторана к 4 месяцам тюрьмы за неуказание в меню блюд из замороженных продуктов

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Но с сегодняшнего дня простыми штрафами уже не ограничиваются.Кассационный суд в пятницу вынес миланскому владельцу ресторана наказание в виде тюремного заключения сроком на 4 месяца за то, что в меню его заведения не было указано, из каких продуктов - свежих или замороженных - приготовлены подаваемые блюда.Суд постановил, что в меню любого ресторана блюда из замороженных продуктов обязательно должны помечаться таким графическим элементом, как "звездочки" рядом или выделение жирным шрифтом перед списком блюд.В противном случае, если ресторан не дает исчерпывающих объяснений своим клиентам, он совершает преступление, за которое ответит по статье "Мошенничество".