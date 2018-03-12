Суд Читы присудил отцу погибшего солдата-срочника 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда
12 марта 2018 22:55
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В январе РБК сообщал, что мужчина обратился в Минобороны с иском на 500 тыс. руб.
Следствие считает, что 19-летний солдат-срочник в июне 2016 года «в связи с неприятной психотравмирующей ситуацией» нанес себе травму. Пострадавшего доставил в госпиталь начальник медицинской службы части. Он знал обстоятельства происшествия, но не доложил о них врачам, «желая избежать огласки и возможных негативных последствий для командования войсковой части». Через два дня солдат-срочник покончил с собой.
Начальника медицинской службы части обвинили по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Позже обвинение два раза переквалифицировали на более мягкие статьи. Сначала на ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), затем по апелляции — на ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Ему назначили наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в армейских структурах в течение четырех лет и оштрафовали на 110 тыс. руб.
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