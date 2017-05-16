Студент из Тольятти получил два года колонии за попытку примкнуть к террористам
16 мая 2017 23:13
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"Суд признал его виновным по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205.5 УК РФ "Приготовление к участию в деятельности террористической организации". Молодого человека приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима", — сообщил собеседник агентства.
Как ранее сообщалось, в начале октября прошлого года 18-летний студент тольяттинского госуниверситета, гражданин одной из республик Средней Азии, был завербован агентами международной террористической организации. С террористами юноша познакомился и общался в интернете. Молодому человеку предложили пройти обучение в специальном лагере для участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.
Как сообщили в силовых структурах региона, вербовщик проинструктировал юношу о том, как попасть в Сирию из России транзитом через Турцию. Агент ИГ приобрел студенту билеты на авиарейсы Самара-Москва и Москва-Стамбул. Молодой человек был задержан представителями ФСБ по региону. Во время допроса он дал признательные показания и после чего был арестован.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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