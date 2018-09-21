Стартовали судебные слушания по скандальному делу об изнасиловании пациентки клиники красоты
21 сентября 2018 17:57
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В их версии, потерпевшая не находилась в беспомощном состоянии и понимала, что происходит, передает "Самарское обозрение".
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