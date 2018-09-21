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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Стартовали судебные слушания по скандальному делу об изнасиловании пациентки клиники красоты

21 сентября 2018 17:57
68
Защита настаивает на невиновности врача.
Защита 60-летнего анестезиолога Юрия Черникова настаивает на его невиновности.

В их версии, потерпевшая не находилась в беспомощном состоянии и понимала, что происходит, передает "Самарское обозрение"
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Комментарии



Закон
21 сентября 2018  17:57
Защита настаивает на невиновности врача.
Стартовали судебные слушания по скандальному делу об изнасиловании пациентки клиники красоты
Защита настаивает на невиновности врача.   Закон
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21 сентября 2018  10:14
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