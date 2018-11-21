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С владельцев «Тольяттиазота» может быть взыскан многомиллиардный ущерб.
Становится реальной перспектива возмещения «Тольяттиазоту» 86-миллиардного ущерба
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Становится реальной перспектива возмещения «Тольяттиазоту» 86-миллиардного ущерба

21 ноября 2018 15:12
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С владельцев «Тольяттиазота» может быть взыскан многомиллиардный ущерб.
На прошлой неделе прошла серия судебных заседаний по делу «Тольяттиазота», в ходе которых суд принял решение о привлечении в качестве ответчиков иностранных офшоров, на которые записаны акции ПАО «Тольяттиазот», ОАО «Трансаммиак» и ООО «ТОМЕТ». Тем самым становится реальной перспектива возмещения «Тольяттиазоту» 86-миллиардного ущерба, нанесенного владельцами предприятия, передает TLTgorod.

Суд признал, что эти иностранные компании несут солидарную ответственность, наряду с подсудимыми и ООО «ТОМЕТ», по гражданскому иску о возмещении вреда, поскольку подсудимые являются бенефициарами этих офшоров, а они, в свою очередь, использовались в качестве орудия преступления. Кроме того, в результате незаконного бездействия иностранных компаний, выраженного в сокрытии факта аффилированности, «Тольяттиазоту» и его акционерам был причинен вред.

Подсудимые использовали сложную схему номинального и доверительного управления акциями «Тольяттиазота» через создание множества подставных подконтрольных им иностранных компаний, фактически не осуществляющих никакой реальной и самостоятельной деятельности, в целях скрыть под «корпоративной вуалью» реальных бенефициаров – подсудимых Владимира Махлая, Сергея Махлая, Андреаса Циви, которые и являлись фактическими владельцами акций «Тольяттиазота». Функция этих иностранных компаний сводилась к тому, чтобы придать видимость принадлежности акций третьему лицу – иностранной компании, в то время как указанные акции являются имуществом подсудимых.

В процессе подходит к концу и допрос свидетелей обвинения. В частности, свои показания дал бывший начальник юридической службы ТоАза Олег Крюков, который был приглашен, чтобы подтвердить заключение договора с трейдером Nitrochem Distribution AG и факты отгрузок продукции «Тольяттиазота». Свидетель показал, что в апреле 2011 года, когда он исполнял обязанности генерального директора предприятия, он действительно подписал несколько контрактов с «Нитрохем». Цены этих контрактов, напомним, были признаны нерыночными. С учетом данных Крюковым показаний были еще раз подтверждены событие и состав преступлений.

Ранее основная часть свидетелей обвинения дала показания, которые подтверждают факты, изложенные в обвинительном заключении. Кроме того, установлены преюдициальные факты (то есть, повторно доказывать их не нужно), которые невозможно опровергнуть. Так, удалось установить, что «ТоАз» продавал свою продукцию по заниженным ценам эксклюзивному трейдеру – фирме Nitrochem Distribution AG, которая затем продавала продукцию на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница, которая выводилась из-под налогообложения в России, по версии обвинения, распределялась между обвиняемыми – совладельцами ТОАЗа (через подставные офшорные фирмы) Владимиром и Сергеем Махлаями, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Беатом Рупрехтом-Ведемайером. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США.

Одновременно Арбитражному суду Самарской области удалось установить и другой важный преюдициальный факт, а именно, что «ТоАз» и швейцарский офшор Nitrochem Distribution AG, с которым завод связан эксклюзивным соглашением на поставку продукции вплоть до 2021 г., являются взаимозависимыми (аффилированными) лицами. Теперь этот факт является преюдициальным как для уголовного дела о хищении продукции «Тольяттиазота» на 86 млрд руб., так и для налоговых дел в Самарском арбитраже.

Напомним, о чем идет речь. Первые судебные решения о взыскании налоговых задолженностей «Тольяттиазота» касались работы предприятия за период с 2008 по 2011 гг. В 2009 году ФНС доначислила ТоАзу 461 млн руб. вместе со штрафами и пенями, в 2010 г. – 525 млн руб., а в 2011 г. – 617 млн руб., то есть свыше 1,6 млрд руб. за три года. Все судебные инстанции вплоть до Верховного суда РФ подтвердили законность и обоснованность претензий контролирующего органа по каждому из трёх эпизодов.

Однако проблемы с налоговыми органами у предприятия продолжились и далее. В 2018 году Арбитражный суд Самарской области вынес в отношении химкомбината решения о взыскании недоплаченных налогов за период 2012-2013 гг. Так, решение от 11 сентября касается взыскания почти 23 млн руб. налогов с доходов от реализации карбамида, а решение от 9 октября – взыскания 816 млн руб. налогов. Совсем недавно апелляционный суд вынес окончательное решение о взыскании с ПАО «Тольяттиазот» налоговой задолженности за 2012 год на сумму 42,7 млн руб. К тому же ФНС подала новый иск к «Тольяттиазоту» о взыскании неуплаченных за 2013 год налогов на сумму свыше 528,3 млн рублей. Решения Арбитражного суда свидетельствуют о том, что практика продажи продукции по заниженным ценам фирме Nitrochem продолжилась и после 2011 г.

Собственники «Тольяттиазота» нанесли заводу огромный материальный ущерб. Теперь же, после привлечения в качестве гражданских ответчиков иностранных офшоров, появилась реальная возможность возмещения многомиллиардного ущерба.

Несмотря на большую сложность рассмотрения дела с иностранным участием, представители обвинения и суд смогли досконально разобраться в статусе и роли иностранных офшорных компаний как лиц, которые вместе с подсудимыми являются причинителями вреда.

Отметим, что последние годы Верховный суд РФ в различных делах неоднократно применял принцип снятия «корпоративной вуали», когда появлялась необходимость привлечь к ответственности реальных владельцев офшорных компаний. Комсомольский районный суд г. Тольятти в уголовном деле о хищениях на «Тольяттиазоте» также последовал этому принципу правоприменительной практики.

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Комментарии



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