Стали известны детали задержания полковника юстиции Веры Рабинович
18 декабря 2018 16:07
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Вера Рабинович, возглавлявшая контрольно-методический отдел по экономическим преступлениям ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области, была задержана сотрудниками ФСБ сегодня ночью. Основанием стала передача Рабинович части взятки в сумме 2,5 млн руб. Общая сумма взятки, по сведениям из разных источников, колеблется от 15 до 20 млн руб. Этот размер законодатель отнес к особо крупному, передает "Самарское обозрение".
В основу нынешних проблем полковника Рабинович легли сложные взаимоотношения двух бизнесменов: бывшего совладельца «Завода кермического кирпича» Зелимхана Темирханова и собственника группы компаний «Реметалл» Андрея Кичаева. Кичаев и Зелимханов знакомы с начала 2000-х. В 2012 году собственник «Реметалла» попросил в долг у Темирханова 150 млн руб. Темирханов сначала отказал, но после долгих переговоров все-таки согласился прокредитовать Кичаева в валюте. Передача $4,75 млн произошла в тольяттинском ТРК «Спутник», был подписан договор займа. Деньги давались в долг на три года под 3% годовых. Однако, в версии Темирханова, долг возвращен так и не был.
В мае 2017 года отдел МВД по Ставропольскому району начал проверку по заявлению Темирханова о возбуждении уголовного дела. Дальнейшее развитие этого конфликта и привело к задержанию г-жи Рабинович, которая потребовала денег за дальнейший силовой прессинг Кичаева. Теперь самой следовательнице угрожает до 15 лет колонии.
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В основу нынешних проблем полковника Рабинович легли сложные взаимоотношения двух бизнесменов. Закон
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