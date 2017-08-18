Сразу 23 исполнительных производства были возбуждены в отношении «лихача» из Тольятти

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В отношении гражданина И. судебными приставами было возбуждено 23 исполнительных производства о взыскании административных штрафов на общую сумму 17,6 тысяч рублей. Именно на такую сумму он был оштрафован сотрудниками Госавтоинспекции.Судебный пристав-исполнитель вручил должнику требование о погашении задолженности в 5-дневный срок и предоставлении платежных документов, подтверждающих погашение задолженности. Также мужчину предупредили, что в случае неисполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, в соответствии с Федеральным законом №229 «Об исполнительном производстве», судебный пристав вправе по собственной инициативе или по заявлению взыскателя обратиться в суд с заявлением об установлении временных ограничений на пользование должником специальным правом на право управления транспортными средствами (закон №340-ФЗ), а также вынести ограничение в праве выезда должника за пределы Российской Федерации. То есть, мужчина мог из-за невыплаты штрафов стать невыездным, кроме того, лишиться возможности ездить за рулем.Не долго думав, гражданин И. оплатил всю сумму долга и предоставил в отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов по г.Тольятти подтверждающие документы. Все исполнительные производства были окончены фактическим исполнением, сообщает сайт ведомства.