Сразу 68 исполнительных производств было возбуждено в отношении «лихача» из Тольятти

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Судебные приставы-исполнители вручили должнику требования о погашении задолженности в 5-дневный срок и предоставлении платежных документов, подтверждающих погашение задолженности. Также мужчину предупредили, что в случае неисполнения требований,содержащихся в исполнительных документах, судебный пристав вправе по собственной инициативе или по заявлению взыскателя обратиться в суд с заявлением об установлении временных ограничений на пользование должником специальным правом на управление транспортными средствами (закон № 340-ФЗ), а также вынести ограничение в праве выезда должника за пределы Российской Федерации. То есть, мужчина из-за невыплаты штрафов мог не только стать невыездным, но и лишиться возможности ездить за рулем. Также должностными лицами УФССП России по Самарской области был наложен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должника.После принятых приставом мер и полученных предупреждений гражданин Ю. полностью погасил имеющуюся задолженность в размере 42 тысяч рублей и предоставил в отдел судебных приставов подтверждающие документы. Все исполнительные производства в отношении негоокончены фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области