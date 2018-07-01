Спустя 4 года в Самаре возбуждено уголовное дело по факту кражи спецтехники московской фирмы «Престиж»
1 июля 2018 15:40
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Тогда от дома №12 в Костромском переулке неизвестные лица похитили 2 грузовика КАМАЗ и экскаватор-погрузчик Case.
Спустя 4 года возбуждено уголовное дело, передает «СО» ОНЛАЙН.
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