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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Спустя 4 года в Самаре возбуждено уголовное дело по факту кражи спецтехники московской фирмы «Престиж»

1 июля 2018 15:40
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Неизвестные лица похитили 2 грузовика КАМАЗ и экскаватор-погрузчик Case.
Полицейские Самары заинтересовались кражей спецтехники московской фирмы «Престиж», датированной летом 2014.

Тогда от дома №12 в Костромском переулке неизвестные лица похитили 2 грузовика КАМАЗ и экскаватор-погрузчик Case.

Спустя 4 года возбуждено уголовное дело, передает  «СО» ОНЛАЙН.
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Комментарии



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