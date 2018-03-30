Сотрудница администрации Тольятти пойдет под суд за получение взятки
30 марта 2018 18:30
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По версии следствия, 19 октября 2017 года главный специалист отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти – Сергей Айдашкин, действуя в интересах и по указанию своего руководителя, выступив в качестве посредника при передаче взятки в крупном размере, получил от директора по строительству одного из обществ с ограниченной ответственностью 250 тысяч рублей, для последующей передачи начальнику отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности – Наталье Соболевой, за подписание ею акта выполненных работ по установке оконных блоков в здании детского сада, содержащего сведения о работах, выполненных с нарушением условий муниципального контракта. 20 октября 2017 года указанные денежные средства, полученные им в качестве взятки, Айдашкин передал своему руководителю.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет направлено в федеральный суд Центрального района города Тольятти для рассмотрения по существу.
Ранее, Сергей Айдашкин был признан приговором суда виновным в "посредничестве во взяточничестве" и ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1 миллиона, с лишением права занимать должности на государственной, муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти или с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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