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Сотрудники самарской больницы Пирогова, обвиняемые в мошенничестве и других преступления, пойдут под суд

30 января 2019 17:19
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В больницу были фиктивно трудоустроены шесть человек.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении главного врача, начальника отдела кадров и главного бухгалтера ГБУЗ СО «СГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова». В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений по статьям "Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, "Служебный подлог" и "Злоупотребление должностными полномочиями".

По версии следствия, в 2015 году главный врач больницы дал указание своим подчиненным сотрудникам - главному бухгалтеру и начальнику отдела кадров Учреждения о необходимости фиктивного трудоустройства в ГБУЗ лиц, которые фактически не будут осуществлять трудовые обязанности, а полученная заработная плата за данных лиц должна будет ежемесячно передаваться ему лично, якобы для представительских расходов. После этого обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, фиктивно трудоустроили 6 человек, при этом, не посвящая их относительно истинных преступных намерений, направленных на хищение денежных средств. Указанные лица были устроены на должности уборщика служебных помещений, менеджера отдела платных услуг, подсобных рабочих и медицинских сестер.

Кроме того, у техника хозяйственного отдела была изъята зарплатная банковская карта на уборщицу территории, которая была трудоустроена в Учреждение в 2014 году, но фактически не исполняла свои трудовые обязанности.

После этого, в период с октября 2015 года по апрель 2017 года, с банковских карт фиктивно трудоустроенных работников были сняты денежные средства, на общую сумму более 2 миллионов 200 тысяч рулей и переданы главному врачу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Октябрьского района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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Комментарии



Закон
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