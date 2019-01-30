Сотрудники самарской больницы Пирогова, обвиняемые в мошенничестве и других преступления, пойдут под суд

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По версии следствия, в 2015 году главный врач больницы дал указание своим подчиненным сотрудникам - главному бухгалтеру и начальнику отдела кадров Учреждения о необходимости фиктивного трудоустройства в ГБУЗ лиц, которые фактически не будут осуществлять трудовые обязанности, а полученная заработная плата за данных лиц должна будет ежемесячно передаваться ему лично, якобы для представительских расходов. После этого обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, фиктивно трудоустроили 6 человек, при этом, не посвящая их относительно истинных преступных намерений, направленных на хищение денежных средств. Указанные лица были устроены на должности уборщика служебных помещений, менеджера отдела платных услуг, подсобных рабочих и медицинских сестер.Кроме того, у техника хозяйственного отдела была изъята зарплатная банковская карта на уборщицу территории, которая была трудоустроена в Учреждение в 2014 году, но фактически не исполняла свои трудовые обязанности.После этого, в период с октября 2015 года по апрель 2017 года, с банковских карт фиктивно трудоустроенных работников были сняты денежные средства, на общую сумму более 2 миллионов 200 тысяч рулей и переданы главному врачу.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Октябрьского района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.