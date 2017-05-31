Сотрудники филиала «Самарский ПАО «Т Плюс» осуждены за коммерческий подкуп

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Они признаны виновными по статье "Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством предмета подкупа, в крупном размере".Установлено, что в 2016 году Митрофанов и Кофанов, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от сотрудника общества с ограниченной ответственностью, являющегося подрядчиком ПАО «Т Плюс», 247 тысяч рублей по шести договорам на общую сумму более 2 миллионов 691 тысячи рублей, за беспрепятственное согласование актов выполненных работ ООО.Приговором суда Митрофанову и Кофанову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года и штрафом в доход государства каждому по 1 миллиону 235 тысячи рублей.