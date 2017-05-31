Сотрудники филиала «Самарский ПАО «Т Плюс» осуждены за коммерческий подкуп
31 мая 2017 18:36
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Они признаны виновными по статье "Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством предмета подкупа, в крупном размере".
Установлено, что в 2016 году Митрофанов и Кофанов, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от сотрудника общества с ограниченной ответственностью, являющегося подрядчиком ПАО «Т Плюс», 247 тысяч рублей по шести договорам на общую сумму более 2 миллионов 691 тысячи рублей, за беспрепятственное согласование актов выполненных работ ООО.
Приговором суда Митрофанову и Кофанову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года и штрафом в доход государства каждому по 1 миллиону 235 тысячи рублей.
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Комментарии
Закон
31 мая 2017 18:37
Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Закон
71
31 мая 2017 18:36
Им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года и штрафом в доход государства каждому по 1 миллиону 235 тысячи рублей. Закон
104
31 мая 2017 17:17
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 2 месяца, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 миллиона... Закон
72
31 мая 2017 15:50
Участок был огорожен изгородью, имелась будка для охраны, шлагбаум. Закон
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31 мая 2017 09:38
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