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Сотрудники бюро медико-социальной экспертизы Самарской области подозреваются в мошенничестве с пенсиями по инвалидности

16 января 2018 21:44
365
Они установили инвалидность 2 гражданам без наличия какого-либо заболевания у последних.
Прокуратурой Кировского района Самары признано законным возбуждение двух уголовных дел по статье "Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо недостоверных сведений, совершенное в крупном размере".

В период с 20 октября 2008 года по 1 марта 2017 года лица из числа сотрудников «Государственного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» установили инвалидность 2 гражданам без наличия какого-либо заболевания у последних, а также подготовили в отделение Пенсионного фонда РФ по Самарской области подложные документы, на основании которых данным гражданам были назначены и выплачены пенсии по инвалидности на общую сумму более 1, 3 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 
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Комментарии



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