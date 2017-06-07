Сотрудники ОП Сызрани разыскивают преступника, скрывшегося от суда

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Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого просим сообщить в ОП №34 (Сызранский район) МУ МВД России «Сызранское» по телефонам: 8(8464) 98-46-02, 35-58-50 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области