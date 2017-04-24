Сотрудники Новокуйбышевской ТЭЦ-1, обвиняемые в коммерческом подкупе, предстанут перед судом

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По версии следствия, в 2016 году обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от сотрудника общества с ограниченной ответственностью, являющегося подрядчиком ПАО «Т Плюс» по шести договорам на общую сумму более 2 миллионов 691 тысячи рублей, денежные средства в размере 247 тысяч рублей за беспрепятственное согласование актов выполненных работ ООО.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.