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Сотрудники ФСБ выявили в Самарской области подпольный НПЗ и пресекли хищение более 500 тонн нефти из нефтепровода
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Сотрудники ФСБ выявили в Самарской области подпольный НПЗ и пресекли хищение более 500 тонн нефти из нефтепровода

29 марта 2018 15:15
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Ориентировочный ущерб превышает 400 млн рублей.
Как передает ТАСС, сотрудники ФСБ выявили в Самарской области подпольный нефтеперерабатывающий завод и пресекли хищение более 500 тонн нефти из магистрального нефтепровода. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального УФСБ РФ.

"Сотрудниками УФСБ выявлена несанкционированная врезка в магистральный нефтепровод Нижневартовск - Курган - Куйбышев с криминальным отводом в 2 км на территорию нефтебазы в городе Похвистнево. Обнаружены три емкости с более чем 500 тоннами похищенной нефти, а также автобойлер с 28 тоннами нефтепродуктов на общую сумму свыше 11 млн рублей. Задержаны четыре члена преступной группировки", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке, с начала 2018 года злоумышленники похитили более 18,5 тыс. тонн нефти, которые реализовали на нефтебазы Самарской, Оренбургской и Саратовской областей. Ориентировочный ущерб превышает 400 млн рублей.

Недалеко от нефтебазы оперативники также обнаружили подпольный нефтеперерабатывающий завод, работавший с существенными нарушениями экологических норм. По оценке специалистов Ростехнадзора, завод мог перерабатывать до 3 тыс. тонн нефти в месяц, а сумма незаконного дохода могла превышать 20 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.



Фото: управление ФСБ по Самарской области


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Комментарии



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