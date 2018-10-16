Сотрудника Росрыболовства задержали при передаче 200 тысяч рублей

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Сергей Козлов занимает должность консультанта отдела охраны и воспроизводства биологических ресурсов ТУ Росрыболовства. По версии правоохранителей, он вымогал 200 тысяч рублей у исполнительного ди⁠ректора «УК «Аквабиотех» А. Головина.Источник «СО» ОНЛАЙН» в компании на условиях анонимности рассказал, что г-н Козлов занимался обследованием предприятия, от результатов которого зависело, получит ли оно возможность выращивать и продавать рыбу. (Предприятие специализируется на воспроизведении молоди осетровых пород, пояснили в УФСБ.) Однако затем консультант Росрыболовства якобы потребовал десятую часть дохода, ссылаясь на то, что нужно «подкормить» его и руководство. В ответ предприятие обратилось в ФСБ, и его сотрудники задержали сотрудника Росрыболовства непосредственно в момент получения денег.В отношении Сергея Козлова Следственным комитетом РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере», уточнили в пресс-службе самарского УФСБ. Этот пункт предусматривает наказание виновного штрафом от 2 до 4 млн рублей либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.«УК «Аквабиотех» создана в 2016 году, и занимается так называемым садковым рыболовством. Компания базируется на Усинском заливе в пос. Междуреченск Сызранского района. Генеральный ди⁠ректор — Ирина Соснина, также возглавляющая общественную организацию «Рыбопитомник по производству высококачественного посадочного материала осетровых рыб «Аквабиотех-Эко».