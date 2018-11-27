Сотрудник администрации Тольятти попал под уголовное дело за получение взятки

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По версии следствия, в ноябре 2018 года он получил от представителя ООО взятку в 12 тысяч рублей за не составление административных протоколов за самовольно размещенные торговые объекты.Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области