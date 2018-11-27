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Сотрудник администрации Тольятти попал под уголовное дело за получение взятки

27 ноября 2018 18:47
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Он получил от представителя ООО взятку в 12 тысяч рублей за не составление административных протоколов за самовольно размещенные торговые объекты.
Следственным отделом по Автозаводскому району город Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Администрации Автозаводского района города Тольятти, подозреваемого в  "получении взятки".

По версии следствия, в ноябре 2018 года он получил от представителя ООО взятку в 12 тысяч рублей за не составление административных протоколов за самовольно размещенные торговые объекты.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 



Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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Комментарии



Закон
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Он получил от представителя ООО взятку в 12 тысяч рублей за не составление административных протоколов за самовольно размещенные торговые объекты.
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