Сотрудник администрации Тольятти попал под уголовное дело за получение взятки
27 ноября 2018 18:47
101
По версии следствия, в ноябре 2018 года он получил от представителя ООО взятку в 12 тысяч рублей за не составление административных протоколов за самовольно размещенные торговые объекты.
Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
27 ноября 2018 18:47
Он получил от представителя ООО взятку в 12 тысяч рублей за не составление административных протоколов за самовольно размещенные торговые объекты. Закон
100
27 ноября 2018 18:36
Также возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, за "посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере". Закон
86
27 ноября 2018 15:07
Мужчина накопил долг перед сыном почти в почти 150 тысяч рублей. Закон
114
26 ноября 2018 21:08
По протесту прокуратуры отменено постановление о привлечении к административной ответственности выехавшего за стоп-линию водителя, пропускавшего машину... Закон
252
26 ноября 2018 18:44
В Сызрани начата доследственная проверка по факту нападения собаки на маленького ребенка. В Самаре - по факту оказания психологического давления и причинения... Закон
261
26 ноября 2018 18:33
Спецоборудование, предназначенное для культивирования наркосодержащих растений, мужчина приобрел через Интернет. Закон
478
26 ноября 2018 16:22
Специально созданная рабочая группа разработала рекомендации для испытательных лабораторий отказывать в согласовании изменений подобного рода в конструкциях... Закон
292
Происшествия
27 ноября 2018 15:54
В результате ДТП водитель и пассажир «Лады Калины» получили телесные повреждения, с которыми они были госпитализированы. Происшествия
112
27 ноября 2018 15:48
В тот день, находясь в очередном отпуске, капитан юстиции занимался делами в своем гараже. Происшествия
124
27 ноября 2018 15:18
Женщина сама вызвала скорую помощь. Происшествия
110
Криминал
27 ноября 2018 18:26
По предварительны данным, похищенного мужчину планировали привлечь для попрошайничества. Криминал
86
27 ноября 2018 12:49
Автомобилиста остановили за нарушение ПДД. Криминал
127
27 ноября 2018 12:34
Сумма незаконного дохода превысила 13 миллионов рублей. Криминал
158
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
535
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
494
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
958
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1049
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
986
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
1027
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
867
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
838
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1284
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1646
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1694
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2842
Мероприятия