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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Сотрудник администрации Самары за получение взятки предстанет перед судом

18 июля 2018 15:05
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Ленинским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Ленинского района Самары по финансово-экономическим вопросам, обвиняемого в "получении взятки в крупном размере".

По версии следствия, в период времени с сентября 2017 по 5 февраля 2018 года обвиняемый, находясь в служебном кабинете, получил от гражданина взятку в виде денег в сумме 120 тысяч рублей, за непринятие мер к соблюдению установленного порядка использования гражданином внутридворовой спортивной площадки у одного из домов по улице Клинической Ленинского района города Самары, в том числе за попустительство по службе, а именно – согласие в неприменение входящих в его полномочия мер ответственности за выявленные нарушения действующего законодательство со стороны гражданина при использовании указанной площадки. При этом была достигнута договоренность о передаче взятки в виде денег в сумме 60 тысяч рублей за продолжение совершения незаконного бездействия в пользу гражданина до мая 2018 года, таким образом, обвиняемый намеревался получить взятку в виде денег на общую сумму 180 тысяч рублей.

Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышление не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку 5 февраля 2018 года был задержан сотрудниками полиции при получении части взятки в сумме 50 тысяч рублей.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Ленинского района города Самары для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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