Сотрудник администрации Самары за получение взятки предстанет перед судом
18 июля 2018 15:05
143
По версии следствия, в период времени с сентября 2017 по 5 февраля 2018 года обвиняемый, находясь в служебном кабинете, получил от гражданина взятку в виде денег в сумме 120 тысяч рублей, за непринятие мер к соблюдению установленного порядка использования гражданином внутридворовой спортивной площадки у одного из домов по улице Клинической Ленинского района города Самары, в том числе за попустительство по службе, а именно – согласие в неприменение входящих в его полномочия мер ответственности за выявленные нарушения действующего законодательство со стороны гражданина при использовании указанной площадки. При этом была достигнута договоренность о передаче взятки в виде денег в сумме 60 тысяч рублей за продолжение совершения незаконного бездействия в пользу гражданина до мая 2018 года, таким образом, обвиняемый намеревался получить взятку в виде денег на общую сумму 180 тысяч рублей.
Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышление не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку 5 февраля 2018 года был задержан сотрудниками полиции при получении части взятки в сумме 50 тысяч рублей.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Ленинского района города Самары для рассмотрения по существу.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
18 июля 2018 15:05
Закон
142
18 июля 2018 14:55
Обвиняемая получила от двух студентов более 80 тысяч рублей в качестве взятки за закрытие академических задолженностей. Закон
138
16 июля 2018 19:53
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд... Закон
343
16 июля 2018 17:50
Ранее суд арестовал по этому же делу главу авиакомпании iFly. Закон
269
16 июля 2018 17:46
Бывший кандидат на пост президента России не пришел в суд, заседание которого прошло в закрытом режиме. Закон
254
14 июля 2018 13:11
iFly аффилирована с сооснователем туроператора Tez Tour, но также перевозила клиентов «Интуриста» и TUI. Закон
472
Происшествия
18 июля 2018 13:09
Появились фото причиненных разрушений. Происшествия
250
18 июля 2018 11:59
Женщина подошла к воде и упала. Происшествия
384
18 июля 2018 10:58
Устанавливают все обстоятельства трагедии. Происшествия
457
Криминал
17 июля 2018 13:53
Предположительно, деньги удалось перевести с помощью онлайн-платежа. Криминал
419
17 июля 2018 12:08
Он действовал в составе организованной группы. Криминал
268
17 июля 2018 11:32
Он обманом получил 300 тысяч и потратил на себя. Криминал
307
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
390
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
451
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
626
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2175
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2614
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1119
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1067
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1024
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2738
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1801
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2970
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
322
Мероприятия