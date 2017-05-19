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Сотрудник МВД Сызрани подозревается в обороте алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности

19 мая 2017 15:36
51
Если вина сотрудника подтвердиться – он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Преступление было совершено в июне минувшего года на территории города Сызрань. Из собранных материалов следует, что группа лиц, действуя по предварительному сговору, с целью сбыта вывезла со специализированной стоянки алкогольную продукцию.

В дальнейшем алкоголь был изъят из оборота и направлен на экспертизу. Проведенное исследование показало, что данная продукция не соответствовала требованиям безопасности жизни и здоровья человека. По данному факту в следственном отделе Сызрани возбудили уголовное дело.

Накануне в ходе оперативного сопровождения возбужденного уголовного дела сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из УФСБ России по Самарской области установили, что к совершению данного преступления может быть причастен сотрудник одного из подразделений Межмуниципального управления МВД России «Сызранское». В настоящее время обвинение подозреваемому не предъявлено.

По данному факту временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Алексеем Гринем назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника подтвердиться – он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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Комментарии



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