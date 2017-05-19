Сотрудник МВД Сызрани подозревается в обороте алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности

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В дальнейшем алкоголь был изъят из оборота и направлен на экспертизу. Проведенное исследование показало, что данная продукция не соответствовала требованиям безопасности жизни и здоровья человека. По данному факту в следственном отделе Сызрани возбудили уголовное дело.Накануне в ходе оперативного сопровождения возбужденного уголовного дела сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из УФСБ России по Самарской области установили, что к совершению данного преступления может быть причастен сотрудник одного из подразделений Межмуниципального управления МВД России «Сызранское». В настоящее время обвинение подозреваемому не предъявлено.По данному факту временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Алексеем Гринем назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника подтвердиться – он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.