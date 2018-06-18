Следствие оценило в 1,5 млрд рублей ущерб по делу о хищениях на строительстве в резиденции Путина в «Ново-Огареве»
18 июня 2018 23:58
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Обвиняемым 5 марта этого года ужесточили обвинение, следует из материалов дела, которые изучил судья Андрей Расновский; теперь СКР считает, что они создали организованное преступное сообщество (ОПС) с использованием своего служебного положения. Следствие готовит документы о привлечении к уголовной ответственности новых участников предполагаемого ОПС, добавил Новиков.
Речь идет о деле унитарного предприятия «Атэкс», учредителем которого была Федеральная служба охраны (ФСО). В 2015 году служба заказала «Атэксу» возведение «Объекта 53» — дома приемов в «Ново-Огарево», на работы было выделено 5,7 млрд руб. Работы не были завершены, и ФСО отсудила у «Атэкса» неустойку. А в марте 2017 года нарушения при возведении «Объекта № 3» стали предметом уголовного дела.
Также в деле есть эпизод, связанный с комплексом госдач «Воробьевы горы», сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования. Об этом эпизоде ранее сообщало агентство «Росбалт»; по его данным, в деле могут появиться фигуранты из числа высокопоставленных сотрудников ФСО. Эпизод «Воробьевых гор» был в деле изначально при возбуждении, а не добавился в ходе следствия, уточнил собеседник РБК.
«В настоящее время получены заключения комплексной строительно-технической экспертизы, согласно выводам которой, сумма финансовых нарушений, а проще говоря — хищений, превышает 1,5 млрд руб.», — заявил Новиков. Он напомнил, что на момент возбуждения уголовного дела фигурантам вменялся ущерб на сумму свыше 225 млн руб. «Это нарушения, связанные со стоимостью строительного материала, и другие», — уточнил Новиков.
Помимо трех эпизодов мошенничества обвиняемым вменяется организация преступного сообщества; изначально речь шла о том, что гендиректор «Атэкса» Андрей Каминов был его организатором (ч. 1 ст. 210 УК), а остальные фигуранты дела — участниками (ч. 2 ст. 210 УК). 5 марта этого года обвинение всем было переквалифицировано на ч. 3 ст. 210 УК, сообщил судья Расновский. Эта норма предполагает, что участники ОПС использовали свое служебное положение; максимальный срок лишения свободы по ней — 20 лет.
Следствие сейчас готовит проекты обвинений в окончательной редакции, рассказал Новиков. «[В них] состав преступной группы значительно расширен теми фамилиями, которыми я в настоящее время не могу оперировать, поскольку им пока обвинение не предъявлено», — заявил следователь. По его словам, круг лиц, которые причастны к хищениям в «Ново-Огарево», не ограничивается даже теми, кто установлен, но пока не привлечен к делу.
«На расследовании сказывается тот факт, что все объекты носят статус особо охраняемых — не с точки зрения культурного наследия, а с точки зрения того, какие лица их используют. Значительное количество сведений в деле составляет гостайну, как по форме 3, так и по форме 2. А некоторые и по 1-й форме», — пояснил Новиков.
Гендиректор «Атэкса» Андрей Каминов был близок к петербургскому миллиардеру, владельцу холдинговой компании «Форум» Дмитрию Михальченко, арестованному в марте 2016 года по делу о контрабанде алкоголя. К работам в «Ново-Огарево» «Атэкс» также привлек несколько субподрядчиков из числа «дочек» входящего в «Форум» АО «БалтСтрой»; их руководители сейчас также под стражей. СКР и МВД расследуют три дела, связанных с «БалтСтроем»; по одному громкому делу — о хищениях на реставрации памятников архитектуры с участием чиновников Минкультуры — в октябре прошлого года суд вынес приговор.
Весной 2017 года по «делу «Ново-Огарево» были арестованы шесть человек — это Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, экс-глава компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский, бывший директор компании «Стройфасад» Сергей Литвинов, а также владельцы компаний — поставщиков оборудования Андрей Родионов и Сергей Перевалов. Последние двое уже вышли из СИЗО, заключив досудебные соглашения со следствием. В августе по тому же делу был взят под стражу глава «БалтСтроя» Дмитрий Сергеев, только что получивший условный срок по «делу реставраторов». Сергеев, Торчинский и Кюнер — одноклассники, сообщал источник РБК, знакомый с ходом расследования.
Двое из остающихся под арестом фигурантов дела (Литвинов и Кюнер) пошли на сделку со следствием и выполняют ее условия; их показания являются доказательствами следствия по делу, отметил следователь. Торчинский признал вину, но не заключил досудебное соглашение. Единственные, кто отказывается считать себя виновным, — Каминов и Сергеев.
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