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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Схему, которая может лишить свободы главу РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина, придумала его дочь

24 декабря 2018 20:37
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Именно с ее подачи был заменен поставщик оборудования для космического центра.
Именно с ее подачи был заменен поставщик оборудования для космического центра. Об этом, как стало известно «Самарскому обозрению», идет речь в материалах идущего сейчас, но закрытого для прессы суда над дочерью Кирилина.

Завтра суд Кировского района Самары продолжит рассмотрение уголовного дела двух топ-менеджеров РКЦ «Прогресс» — дочери гендиректора предприятия Александра Кирилина (тоже подследственного), руководителя управления финансами и ВЭД Светланы Кирилиной и главного инженера Сергея Тюлевина. Обоим вменено в вину злоупотребление полномочиями и нецелевое расходование бюджетных средств. Роскосмос, который инициировал проверку РКЦ и возбуждение уголовных дел в отношении верхушки оборонного завода, заявляет об ущербе в 850 млн руб. от совместных действий Кирилиной и Тюлевина. С учетом этой огромной суммы и непризнания вины обоим угрожает вполне реальная «посадка» — санкция только одной вмененной статьи составляет до 10 лет лишения свободы. Из чего же выросло скандальное уголовное дело дочери гендиректора «Прогресса»?

Казус ситуации заключается в том, что г-жа Кирилина во многом сама спровоцировала вал своих нынешних проблем, вмешавшись в давно отстроенную схему привлечения подрядчиков на предприятие своего отца. С начала 2000-х с самарским РКЦ работал пул компаний, связанных с именем московского бизнесмена Олега Крюкова. В первую очередь, это фирмы «Технокомплектлинии» и «Союзобщемашимпорт». Обе фирмы формально Крюкову не принадлежали, он представлялся гендиректором ООО «ДельтаФинансГрупп».

Основным клиентом фирм Крюкова изначально был «Прогресс» как лидер отечественной космической отрасли.

Сотрудничество шло настолько успешно, что в Самаре было создано представительство «Технокомплектлиний». В Роскосмосе работу фирм Крюкова курировали начальник управления капитального строительства Сергей Петров и замруководителя госкорпорации Виктор Ремишевский. И вот внезапно в эту стройную схему закупок вмешалась Светлана Кирилина. Отец напору любимой дочери противостоять не мог, поэтому уже к 2014 году ситуация представляла собой классический конфликт интересов.

Кто же, в версии г-жи Кирилиной, должен был заменить фирмы Крюкова в сфере поставок высокоточного оборудования на РКЦ «Прогресс»? На смену проверенному поставщику, к тому же со связями в федеральных структурах, должно было прийти никому не известное юрлицо — фирма «СТК-Экспорт 2002», которую контролировал близкий друг Кирилиной Бениомин Ракир.

Г-н Ракир является бизнесменом средней руки. Некогда он был близок к группе «Юнит» банкира Рафаиля Абдрашитова. В 2007 году г-н Ракир входил в состав регионального политсовета партии «Единая Россия» — это был, пожалуй, пик его известности. Однако дело Кирилиной и Тюлевина вновь заставило о нем говорить. От поставок киселя и полиэтилена подконтрольные Ракиру предприятия вдруг перешли в категорию поставщиков сложного оборудования для космического гиганта. Лоббировала приятные для «СТК-Экспорт 2002» перемены Светлана Кирилина.

Изменения в пользу Ракира необходимо было внести в госконтракт №51-11 от 17 октября 2011 года о поставке обрабатывающих центров производства компаний Pietro Carnaghi (Италия) и Tos Kurim (Чехия). Оборудование планировалось приобрести для реконструкции цеха 2113 корпуса 20А РКЦ «Прогресс» в целях реализации проекта «Союз-2», который курировал лично г-н Тюлевин. Договор поставки был подписан с ООО «Спец Строй» — еще одним давним поставщиком РКЦ — на срок 60 месяцев. Цена работ должна была составить 2,918 млрд руб. и включала покупку карусельного центра модели V220FL стоимостью 3,552 млн евро и станочного центра модели Tos Kurim Q80 стоимостью 2,26 млн евро. «Спец Строй» заключил договор поставки с «Технокомплектлиниями», но в процесс вмешались Кирилина и ее «Беня». Начались длительные переговоры, часть которых проходила в Чехии и Италии, по месту нахождения поставщиков оборудования. Руководила переговорами г-жа Кирилина.

Очевидцы говорят, что главную роль в замене подрядчика на РКЦ сыграли близкие отношения Бениомина Ракира и Светланы Кирилиной. Хотя после возбуждения уголовного дела оба отрицали факт этой дружбы, а Ракир даже назвал отношения «сугубо деловыми». А вот свидетели говорили обратное. Руководитель юридической службы «Прогресса» Максим Кулинкович назвал отношения «приятельскими»: Кирилина приглашала Ракира на свой день рождения, Ракир частенько забегал к ней на работу и называл дочь гендиректора предприятия «Светой». Кирилина же ласково звала его «Беней».

Представители московских фирм сначала не хотели отдавать контракты и решили «стоять на своем». В ответ г-жа Кирилина пообещала, что сделает все возможное для организации проверок ООО «Союзобщемашимпорт» и ООО «Технокомплектлинии» со стороны прокуратуры и правоохранительных органов (дословно — «устроит им допросы с лампой в лицо в подвалах»).

После этой встречи представители «Технокомплектлиний», с их слов, находились в состоянии шока. «Манера поведения Кирилиной была такова, как будто это она генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс», то есть хозяйка положения, в ходе разговора она повышала на нас голос и даже переходила на крик, в выражениях она не стеснялась, спорить с ней было бесполезно», — рассказывали позднее участники встречи. В версии же самой Кирилиной, предложение о смене подрядчика высказывалось Крюкову «не в ультимативной форме, а в порядке обсуждения».

Бениомин Ракир уже на следствии рассказывал, что Крюков якобы сам предложил переуступить ему контракты со «Спец Строем» в связи со «сложным финансовым положением».

В итоге появились договоры уступки прав требования от ООО «Технокомплектлинии» и ООО «Союзобщемашимпорт» в пользу компании Ракира. На вопрос о необходимости всех этих манипуляций, который задал директор «Спец Строя» Юрий Давыдов, г-жа Кирилина эмоционально ответила, что «так надо, потому что я так сказала».

И только после вмешательства Роскосмоса и силовиков в этой фантасмагорической истории была поставлена точка. Сейчас дело Кирилиной и Тюлевина в суде, имущество и активы Юрия Давыдова и Бениомина Ракира, заработавших на поставках оборудования для «Прогресса» свыше 262 млн руб., арестованы. 
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Комментарии



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