Сергей Рубаков: «Оказался в ненужное время в ненужном месте».

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«Факт передачи денег я не отрицаю. Оказался в ненужное время в ненужном месте. И как нынче повелось, ни друзей, ни приятелей у людей нет. Которые тебя просят, а потом тебя же и подставляют. Это я в отношении товарища Мязитова. Только его рук дело — больше ничьих. С этих денег мне ни копейки не должно было достаться».