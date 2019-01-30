Сенатор Арашуков на допросе в СК потребовал переводчика
30 января 2019 21:20
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«Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком, и потребовал переводчика, который был ему обеспечен», — сообщили в СКР.
Допрашивали сенатора в качестве обвиняемого по трем статьям УК РФ — об участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), убийстве (ч. 2 ст. 105) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309).
Следователи считают, что он имеет отношение к убийству зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Кроме того, сенатора подозревают в давлении на свидетеля убийства Жукова и в участии в преступном сообществе.
Коллега задержанного сенатора по экономическому комитету Совета Федерации Сергей Калашников в беседе с «РИА Новости» отметил, что Арашуков говорит по-русски «грамотно и чисто». «Он всегда был на заседаниях комитета», — добавил Калашников.
Как ранее сообщал РБК, о причастности Арашукова к убийствам Жукова и Шебзухова заявили обвиняемые в этих преступлениях. Представители сенатора заявляли, что обвинения бездоказательны.
Арашукова задержали утром 30 января прямо в здании Совета Федерации. Сенаторы почти единогласно проголосовали за снятие с представителя Карачаево-Черкесии неприкосновенности, после чего его вывели из зала четверо силовиков.
Помимо сенатора Арашукова правоохранительные органы 30 января задержали его отца — советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» и депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова.
Следователи считают, что он на протяжении нескольких лет был причастен к хищениям природного газа ПАО «Газпром». Сумму ущерба от его действий СК оценил в 30 млрд руб. Против него завели дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В «Газпроме» и его дочерней компании комментировать задержание Арашукова-старшего отказались.
Фото: СК РФ
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Комментарии
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Судя по записям, прибыль за сутки составляла десятки тысяч рублей. Закон
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30 января 2019 21:20
Допрашивали сенатора в качестве обвиняемого по трем статьям УК РФ — об участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля. Закон
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