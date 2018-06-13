Сегодня в Советском суде стартовали слушания по делу взяточника из СК

В производстве Кузьменко находилось уголовное дело организатора серии фиктивных ДТП Олега Краснова. Недавно Краснова признали виновным по 56 эпизодам мошенничества в сфере страхования, его подельниками стали несколько десятков автовладельцев, участвовавших в подставах с целью получения страхового возмещения. Один из таких автовладельцев — Гуренков — передал следователю Кузьменко взятку в 500 тыс. руб. через своего представителя Мастерова за непривлечение к уголовной ответственности. Операцию по задержанию взяточника и двух посредников в передаче денег разрабатывало областное ФСБ.Теперь бывшему следователю вменена статья «Покушение на получение взятки в крупном размере», максимальная санкция которой — 12 лет колонии. Гринберг и Семенцов обвиняются по статье «Посредничество во взяточничестве в составе группе лиц», им угрожает до 10 лет.Виновнику крушения следовательской карьеры Кузьменко Краснову недавно вменена особо тяжкая статья «Организация преступного сообщества», которая подразумевает до 20 лет за решеткой.