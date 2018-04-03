Сбор сухих веток больше не будет караться штрафом
3 апреля 2018 21:19
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Разработчиками инициативы выступили депутаты «Единой России», КПРФ и «Справедливой России» во главе с председателем профильного комитета Госдумы по природным ресурсам Николаем Николаевым. Новый закон вводит понятие «валежник», что относит его к категории недревесных лесных ресурсов.
В пояснительной записке к документу говорится, что власти не справляются с очисткой лесов от валежника, что «негативно влияет на противопожарную ситуацию, а правила сбора валежника установлены такие же, как и для заготовки обычной древесины». «Создается ситуация, когда большое количество граждан ежедневно совершают правонарушения, осуществляя сбор валежника», — объясняют в документе необходимость изменений.
Часть 2 статьи 32 Лесного кодекса дополняется понятием «валежник», что дает возможность его заготовки и сбора как недревесного лесного ресурса гражданами для собственных нужд. Закон вступит в силу 1 января 2019 года.
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