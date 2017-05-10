Санитарные врачи Хворостянского района проигнорировали сообщение фермера о падеже свиней

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Так, 7 марта текущего года на территории села Гремячка Хворостянского района выявлено заболевание домашнего скота африканской чумой свиней, в связи с чем в Самарской области введены ограничительные мероприятия (карантин).По результатам проверки установлено, что санитарными врачами допущено грубое игнорирование сообщения главы фермерского хозяйства о падеже поголовья скота, своевременно не проведены необходимые контрольные мероприятия.Бездействие должностных лиц привело к появлению очагов заражения эпизоотии на территории сельского поселения Владимировка муниципального района Хворостянский.Прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства в департамент ветеринарии Самарской области, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.