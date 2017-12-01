Самарца задержали в кафе при передаче полицейскому взятки в 500 тысяч рублей

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По версии следствия, подозреваемый, находясь в кафе города Самары, передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках «оперативного эксперимента», 500 тысяч рублей, а также пообещал в дальнейшем единовременно передать ему же 1 миллион рублей и ежемесячно передавать 5миллионов рублей за не проведение в отношении взяткодателя оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение совершаемых им и другими лицами хищений углеводородного сырья из нефтепроводов. В ходе оперативной комбинации взяткодатель был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.