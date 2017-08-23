Самарца оштафовали за шум в квартире, в которой он не проживает

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Прокуратурой Красноглинского района Самары по обращению гражданина проведена проверка соблюдения контролирующим органом законодательства при привлечении граждан к административной ответственности.Установлено, что постановлением административной комиссии Красноглинского района мужчина привлечен к административной ответственности за то, что нарушал тишину и покой граждан.Изучение материалов административного дела показало, что мужчина не проживает в квартире, откуда доносился шум, беспокоивший соседей в ночное время, с 2013 года он снят с регистрационного учета в связи со сменой места жительства.Таким образом, административной комиссией нарушен основной принцип законодательства об административном правонарушении - презумпция невиновности.Прокуратурой района в Красноглинский суд направлен протест об отмене указанного постановления. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, незаконное постановление отменено, производство по делу прекращено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.