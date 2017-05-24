Самарца будут судить за повторное нетрезвое вождение

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В Самаре в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело.Как следует из материалов, 13 мая около одного из домов на улице Люберецкой экипаж дорожно-патрульной службы за нарушение остановил автомобиль ВАЗ 21102 под управлением 47-летнего самарца. Во время проверки у инспекторов появились основания предположить, что водитель транспортного средства находится в состоянии алкогольного опьянения. На предложение пройти медицинское освидетельствование водитель ответил отказом. Кроме того, при проверке по базе данных сотрудники полиции выяснили, что 47-летний водитель ранее уже задерживался за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда мужчина уплатил административный штраф и был лишен права управления транспортными средствами на полтора года. Однако, как показали события, выводов для себя самарец не сделал. В результате по итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела. По данным полиции, подозреваемый нигде не работает и ранее уже был судим.В настоящее время в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает облМВД.