Самарскую школьницу осудили за попытку распространения наркотиков
7 марта 2019 22:49
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Суд признал школьницу виновной и отправил ее в воспитательную колонию на 4 года. Служители Фемиды учли, что подсудимая несовершеннолетняя, у нее нет родителей. К тому же она раскаялась и содействовала следствию.
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