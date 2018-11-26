Самарскому водителю, который выехал за стоп-линию, пропуская "скорую", отменили штраф

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Прокуратурой области организована проверка доводов размещенной в сети Интернет информации «Водителя наказали за пропуск «скорой».Автомобилиста из Самарской области оштрафовали за то, что он выехал за стоп-линию, когда пропускал машину скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками».Проверкой установлено, что постановлением инспектора ГИБДД 09.08.2018 гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 руб.Несмотря на принятое решение вышестоящим должностным лицом указанного государственного органа об отказе в удовлетворении жалобы и оставлении постановления без изменения, органами прокуратуры восстановлен срок и принесен протест на указанное постановление по делу об административном правонарушении.Требования акта прокурорского реагирования удовлетворены, постановление по делу об административном правонарушении от 09.08.2018 отменено, производство прекращено в связи с действием лица в состоянии крайней необходимости.Принимая указанное решение, государственной орган пришел к правильному выводу о том, что водитель, пересекая стоп-линию на запрещающий сигнал светофора, действовал в состоянии крайней необходимости, выполняя требования пункта 3.2 ПДД, т.е. уступая дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда «скорой помощи» с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, передает пресс-служба облпрокуратуры.