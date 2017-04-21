Самарское УФАС оштрафовало компанию Сергея Шатило на 26 миллионов 338 тысяч рублей
21 апреля 2017 23:13
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Самарское УФАС России признало ООО «Современные медицинские технологии» и ООО «Медсимвол» виновными в совершении административных правонарушений и назначило организациям штрафы в размере 26 миллионов 338 тысяч рублей и 4 миллиона 200 тысяч рублей соответственно.
Ранее Самарское УФАС России признало ООО «СМТ» и ООО Медсимвол» нарушившими Закон «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в заключении ограничивающих конкуренцию соглашений.
По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях штраф для ООО «СМТ» составил 26 миллионов 338 тысяч 640 рублей, для ООО «Медсимвол» 4 миллиона 271 тысяча 701 рубль.
Напомним, что в мае 2016 года в Самарской области состоялся открытый аукцион на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту дорогостоящего медицинского оборудования. До проведения торгов по инициативе Министерства здравоохранения состоялась встреча между представителями ООО «СМТ» и ООО «ЦЭХ – Здоровье», в ходе которой была разработана схема участия в торгах, которая позволила ООО «СМТ» стать победителем, а ООО «ЦЭХ – Здоровье» заключить договор субподряда стоимостью свыше 100 млн рублей в обмен на его неучастие в торгах и неподачу жалоб в ФАС.
Договоренность министерства и компаний осуществлялась также при участии представителя производителя оборудования ООО «ДжиИ Хэлскеа» и ООО «Медсимвол» и привела к поддержанию цен на торгах.
Организатор торгов областная клиническая больница им. Д.В. Середавина, в свою очередь, до проведения торгов согласовала с ООО «СМТ» техническое задание, сообщает пресс-служба ФАС России.
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