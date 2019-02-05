Самарскими таможенниками пресечен ввоз крупной партии кальянного табака
5 февраля 2019 20:33
133
Мобильная группа Самарской таможни задержала автомобиль, следовавший из Кыргызской Республики. По документам, в транспортном средстве перевозилась жидкость для электрокальяна общим весом более 20 тонн.
В ходе таможенного досмотра грузового отсека транспортного средства выявлено наличие товара, который не был указан в товаросопроводительных документах, а именно – курительного табака марки «Balli». Страна происхождения товара – Турция. Также установлен факт, что на указанном товаре отсутствуют акцизные марки.
Помимо этого, документов, подтвержающих факт декларирования и выпуска в свободное обращение на таможенной территории Евразийского
экономического союза, а также уплату акцизов, таможенных пошлин, налогов в отношении перевозимых товаров, не было.
После проведения таможенной экспертизы, было установлено, что все представленные образцы являются табачными изделиями, изготовленными заводским методом. Ко всему прочему, на упаковке товара отсутствовала информация и предупреждающие надписи о вреде курения на русском языке. Текст, нанесенный на упаковку не соответствовал нормам надписей по содержанию и оформлению табачных изделий.
Ориентировочная стоимость выявленной партии табака составляет более 50 млн. рублей.
В настоящее время товар помещен в постоянную зону таможенного контроля. По данному факту назначена камеральная таможенная проверка, передает пресс-служба Самарской таможни.
Фото: пресс-служба Самарской таможни
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
5 февраля 2019 20:33
Ориентировочная стоимость выявленной партии табака составляет более 50 млн. рублей. Закон
132
2 февраля 2019 16:05
С сентября 2018 года, в основном на 8-й и 9-й Просеках, стали регулярно фиксироваться кражи личного имущества граждан. При этом вор действовал очень нагло. Закон
638
1 февраля 2019 19:42
Всего существует 75 версий развития событий, но наиболее вероятны три из них. Закон
371
1 февраля 2019 18:15
Ей присудили 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Закон
429
1 февраля 2019 17:31
Когда-то Усок встречалась с гражданином США, от которого родила ребёнка. Закон
405
1 февраля 2019 14:44
По данному факту возбуждено уголовное дело. Закон
485
31 января 2019 18:24
Транспортное средство, на котором осуществлялась перевозка запрещённой к ввозу продукции, следовало из Республики Казахстан через двусторонний автомобильный... Закон
346
Происшествия
5 февраля 2019 23:33
На место жительства женщины выехали полицейские, но соседи сообщили, что не видели её уже как больше чем год. Происшествия
88
5 февраля 2019 22:51
Молодой человек страдал от боли в животе и тошноты, также у него началась диарея и повысилась температура. Происшествия
106
5 февраля 2019 13:54
Торговые павильоны не пострадали. Происшествия
210
Криминал
5 февраля 2019 09:49
Ущерб потерпевший оценил на общую сумму более 600 000 рублей. Криминал
166
4 февраля 2019 11:19
Она приговорена к 7 годам лишения свободы. Криминал
278
4 февраля 2019 10:19
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Криминал
184
Видео
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
176
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
282
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
561
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
730
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
626
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
982
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1984
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1738
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2035
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2393
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2578
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3864
Мероприятия