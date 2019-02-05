Самарскими таможенниками пресечен ввоз крупной партии кальянного табака

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Мобильная группа Самарской таможни задержала автомобиль, следовавший из Кыргызской Республики. По документам, в транспортном средстве перевозилась жидкость для электрокальяна общим весом более 20 тонн.В ходе таможенного досмотра грузового отсека транспортного средства выявлено наличие товара, который не был указан в товаросопроводительных документах, а именно – курительного табака марки «Balli». Страна происхождения товара – Турция. Также установлен факт, что на указанном товаре отсутствуют акцизные марки.Помимо этого, документов, подтвержающих факт декларирования и выпуска в свободное обращение на таможенной территории Евразийскогоэкономического союза, а также уплату акцизов, таможенных пошлин, налогов в отношении перевозимых товаров, не было.После проведения таможенной экспертизы, было установлено, что все представленные образцы являются табачными изделиями, изготовленными заводским методом. Ко всему прочему, на упаковке товара отсутствовала информация и предупреждающие надписи о вреде курения на русском языке. Текст, нанесенный на упаковку не соответствовал нормам надписей по содержанию и оформлению табачных изделий.Ориентировочная стоимость выявленной партии табака составляет более 50 млн. рублей.В настоящее время товар помещен в постоянную зону таможенного контроля. По данному факту назначена камеральная таможенная проверка, передает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни