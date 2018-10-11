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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

«Самарский водочный завод» завершил банкротство

11 октября 2018 22:12
86
И окончательно ушел с рынка.
«Самарский водочный завод» завершил банкротство и окончательно ушел с рынка.

Процедура тянулась с 2014 года.

«В настоящий момент расчеты с кредиторами завершены. Имущество у должника отсутствует. Расчетные счета закрыты», — говорится в материалах дела, передает «СО» ОНЛАЙН
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Комментарии



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