«Самарский водочный завод» завершил банкротство
11 октября 2018 22:12
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Процедура тянулась с 2014 года.
«В настоящий момент расчеты с кредиторами завершены. Имущество у должника отсутствует. Расчетные счета закрыты», — говорится в материалах дела, передает «СО» ОНЛАЙН.
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