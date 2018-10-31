Самарский суд передал дело Башкирова в Санкт-Петербург
31 октября 2018 23:01
61
Мировой судья Ленинского района Самары удовлетворил ходатайство полузащитника футбольного клуба "Крылья Советов" Евгения Башкирова, задержанного за рулем в пьяном виде, о передаче его дела в суд Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.
Сотрудники ГИБДД задержали Башкирова 14 октября, он находился за рулем в нетрезвом виде. В отношении футболиста был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.
На заседание в среду Башкиров не явился, письменно ходатайствовал о рассмотрении дела в суде Санкт-Петербурга по месту его прописки.
"Суд считает ходатайство о передаче дела подлежащим удовлетворению… Передать дело об административном правонарушении в отношении Евгения Башкирова мировому судье 129 участка Невского района города Санкт-Петербурга", — сказала судья.
Сотрудники ГИБДД задержали Башкирова 14 октября, он находился за рулем в нетрезвом виде. В отношении футболиста был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.
На заседание в среду Башкиров не явился, письменно ходатайствовал о рассмотрении дела в суде Санкт-Петербурга по месту его прописки.
"Суд считает ходатайство о передаче дела подлежащим удовлетворению… Передать дело об административном правонарушении в отношении Евгения Башкирова мировому судье 129 участка Невского района города Санкт-Петербурга", — сказала судья.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
31 октября 2018 23:01Самарский суд передал дело Башкирова в Санкт-Петербург
Сотрудники ГИБДД задержали Башкирова 14 октября, он находился за рулем в нетрезвом виде. Закон
57
31 октября 2018 21:53
Им оказался 17-летний местный житель. Закон
95
31 октября 2018 19:04
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей. Закон
162
28 октября 2018 14:36
По делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Закон
325
27 октября 2018 18:31
За непривлечение к ответственности за использование нелегальной иностранной рабсилы. Закон
339
27 октября 2018 18:03
"Служители Фемиды оставили решение коллег из Октябрьского района без изменений". Закон
299
26 октября 2018 15:03Бывший начальник безопасности «ТОАЗ» пытается угодить прокурорам и миноритарию «Уралхиму», чтобы облегчить собственную участь
Активность этого свидетеля удивила многих присутствующих. Закон
339
Происшествия
31 октября 2018 16:41
В ходе мероприятий, проведенных стражами порядка, изъято 4,5 тонны рыбы, добытой преступным путем, около 1 000 раколовок, более 200 сетей и 4 моторные лодки. Сумма... Происшествия
213
31 октября 2018 16:27
Устанавливается, кто и с какой целью оставил пакет с оружием возле образовательного учреждения. Происшествия
177
31 октября 2018 16:09
Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей ДТП или тех, кто располагает информацией о личности скрывшегося автомобилиста. Происшествия
158
Криминал
31 октября 2018 15:25
Как установили полицейские злоумышленник закупал оптовую партию наркотических средств в Москве. Криминал
203
31 октября 2018 13:50
Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Криминал
190
31 октября 2018 11:58
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых. Криминал
219
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
480
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
591
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
572
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
629
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
564
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1132
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
888
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1268
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1328
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2444
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1837
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
2011
Мероприятия