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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Самарский суд передал дело Башкирова в Санкт-Петербург

31 октября 2018 23:01
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Мировой судья Ленинского района Самары удовлетворил ходатайство полузащитника футбольного клуба "Крылья Советов" Евгения Башкирова, задержанного за рулем в пьяном виде, о передаче его дела в суд Санкт-Петербурга, передает  РИА Новости.

Сотрудники ГИБДД задержали Башкирова 14 октября, он находился за рулем в нетрезвом виде. В отношении футболиста был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.

На заседание в среду Башкиров не явился, письменно ходатайствовал о рассмотрении дела в суде Санкт-Петербурга по месту его прописки.

"Суд считает ходатайство о передаче дела подлежащим удовлетворению… Передать дело об административном правонарушении в отношении Евгения Башкирова мировому судье 129 участка Невского района города Санкт-Петербурга", — сказала судья. 
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