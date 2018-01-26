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Самарский суд арестовал девушку из Тольятти, подозреваемую в похищении 4-летнего мальчика в Кинеле

26 января 2018 18:35
171
Она заключена под стражу на два месяца.
В Самаре суд заключил под стражу 26-летнюю тольяттинку. Ее подозревают в похищении 4-летнего мальчика в Кинеле, сообщает 63.ru.

Она несколько лет назад получила срок за мошенничество. До конца испытательного срока оставался всего месяц.

25 января подозреваемая дала признательные показания следователю.

В суде девушка плакала, закрывала лицо от камер.

Она заключена под стражу на два месяца.

Со вторым подозреваемым по делу — мужчиной, пока работают следователи.

Ребенок был похищен 24 января. Похитители силой посадили ребенка в автомобиль «Лада-Приора» и увезли. Мать мальчика сразу же обратилась в полицию. Через некоторое время ей на мобильный телефон пришло сообщение с требованием выкупа в два миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело и приступили к поискам похитителей, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области Елена Шкаева.

Через несколько часов правоохранители нашли малыша и его похитителей. Операция проходила в Кировском районе Самары.




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Комментарии



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