Самарский суд арестовал девушку из Тольятти, подозреваемую в похищении 4-летнего мальчика в Кинеле

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Она несколько лет назад получила срок за мошенничество. До конца испытательного срока оставался всего месяц.25 января подозреваемая дала признательные показания следователю.В суде девушка плакала, закрывала лицо от камер.Она заключена под стражу на два месяца.Со вторым подозреваемым по делу — мужчиной, пока работают следователи.Ребенок был похищен 24 января. Похитители силой посадили ребенка в автомобиль «Лада-Приора» и увезли. Мать мальчика сразу же обратилась в полицию. Через некоторое время ей на мобильный телефон пришло сообщение с требованием выкупа в два миллиона рублей.Следователи возбудили уголовное дело и приступили к поискам похитителей, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области Елена Шкаева.Через несколько часов правоохранители нашли малыша и его похитителей. Операция проходила в Кировском районе Самары.