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Самарский областной суд вынес приговор двум женщинам за попытку сбыть почти два килограмма героина

24 ноября 2017 18:49
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Прокурор Самарской области Константин Букреев поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 52-летней В. и 49-летней И..

Судебным следствием установлено, что В. и И. договорились приобрести и в дальнейшем сбыть героин. В. нашла лицо, у которого приобрела 1800 граммов героина, а И. спрятала его в тайнике. В тот же день В. на встрече с мужчиной договорилась о передаче ему героин за 800000 рублей. Позже В., находясь в автомобиле мужчины, позвонила И. и попросила ее принести героин. Как только В. получила от мужчины деньги, И. по ее указанию положила сверток с героином на заднее сидение автомобиля, после чего они были задержаны сотрудниками УФСБ.

Суд признал подсудимых виновными и назначил В. наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, И. в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 



Фото:    procrf.ru
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Комментарии



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