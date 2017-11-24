Самарский областной суд вынес приговор двум женщинам за попытку сбыть почти два килограмма героина

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Судебным следствием установлено, что В. и И. договорились приобрести и в дальнейшем сбыть героин. В. нашла лицо, у которого приобрела 1800 граммов героина, а И. спрятала его в тайнике. В тот же день В. на встрече с мужчиной договорилась о передаче ему героин за 800000 рублей. Позже В., находясь в автомобиле мужчины, позвонила И. и попросила ее принести героин. Как только В. получила от мужчины деньги, И. по ее указанию положила сверток с героином на заднее сидение автомобиля, после чего они были задержаны сотрудниками УФСБ.Суд признал подсудимых виновными и назначил В. наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, И. в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: procrf.ru