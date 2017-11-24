Самарский областной суд признал повышение тарифов на воду для жителей Самары незаконным
24 ноября 2017 15:00
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Приказом министерства № 290 от 08.11.2016 предполагался рост тарифов ООО «Самарские коммунальные системы» для населения на питьевую воду с 01.07.2017 с 26,17 руб. за куб. метр до 27,65 руб. за куб.м. (с учетом НДС), то есть на 105,6 %, а также на водоотведение с 13,40 до 14,81 руб. за куб.м., то есть на 110,5 %.
По итогам проверки прокуратурой области в адрес министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области внесено представление, по результатам рассмотрения которого означенным правовым актом министерства проведено перерегулирование тарифов ООО «Самарские коммунальные системы», что позволило снизить запланированный рост тарифов в г.о. Самара у потребителей общества с 01.07.2017 на питьевую воду с 105,6% до 102,0% и на водоотведение с 110,5% до 105,6% относительно действующих в настоящее время тарифов, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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