Самарский областной суд подтвердил незаконность проведения митинга сторонников Алексея Навального 3 декабря

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Там будет проходить ранее запланированное ежегодное мероприятие «Межрегиональный чемпионат по восточным танцам. Самара 2017», о чем организаторы митинга были официально уведомлены.В связи с этим распространяемая информация о согласовании митинга не соответствует действительности. Власти напоминают - участие в несанкционированном митинге влечет административную ответственность, сообщает пресс-служба администрации Самары.