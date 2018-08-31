Самарский минтранс не компенсирует москвичам расходы на АСУДД

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Спорный контракт с компанией «Проектирование автоматизированных регулируемых управляющих систем» («ПАРУС») подписали в феврале 2016 года. Подрядчику давалось почти два года, чтобы организовать АСУДД, однако с исполнением госзаказа сразу возникли проблемы. По словам директора компании Андрея Айвазова, минтранс потребовал подписать допсоглашение, по которому вместо отечественного оборудования следовало использовать импортное. Кроме того, для начала работ компании требовалась проектная документация, но в распоряжение подрядчика предоставили только рабочую.В течение нескольких месяцев стороны пытались урегулировать эти и другие вопросы, и в конце концов минтранс заявил о разрыве контракта в одностороннем порядке. Контракт на создание АСУДД спустя время получила без торгов «СК «Ладья», причем на работы ей выделили 140 млн рублей, хотя в 2016 году минтранс закладывал сумму в 72,3 млн рублей.В «ПАРУСе» посчитали, что из-за действий минтранса понесли неоправданные убытки в 42,9 млн рублей только на закупке материалов и товаров. Также компания требовала компенсации за разработку проектов производства работ, обследование светофорных объектов, штрафы поставщику, командировочные расходы и т.д. В сумме требования подрядчика даже превысили стоимость контракта, составлявшую 47,2 млн рублей.Суды, однако, аргументацию «ПАРУСа» не приняли. В постановлении окружного суда заявлено, что допсоглашение «не меняло никаких характеристик оборудования» и «было подписано по причине исправления технической ошибки». Также окружной суд счел, что «ПАРУС» не подтвердил факт приобретения спорного оборудования и его передачу министерству, потому эти расходы не могут быть компенсированы компании.У компании Андрея Айвазова остается шанс оспорить решение в Верховном Суде РФ, однако последняя инстанция редко меняет вердикты, если один за другим их вынесли три нижестоящих суда подряд.