Самарские власти подали в суд на подрядчика, занимавшегося реконструкцией набережной
8 октября 2018 15:08
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В середине августа, когда ливни размыли склон у Ладьи, у подрядчика уже возникла конфликтная ситуация с заказчиком, проект реконструкции даже отправляли на экспертизу и выяснили, что в нём имеются серьёзные недоработки по системе водоотведения.
Подрядчик должен был провести от Силикатного оврага до улицы Осипенко масштабную работу по реконструкции набережной с обеспечением её всем необходимым для качественного досуга граждан, однако, похоже, с задачей он не справляется.
Размытие склона выявило ещё ряд недостатков в реконструкции (всего подрядчик получил более 68 замечаний), стало ясно, что компания явно не укладывается в сроки, установленные договором.
Представители самарского департамента градостроительства обратились в суд. Теперь, в случае, если весь комплекс работ не будет окончен к 30 октября, исполнителю контракта придется выплатить администрации компенсацию. Сумма компенсации составит более 13 млн рублей.
Фото: zasekin.ru
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