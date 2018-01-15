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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Самарские таможенники выявили контрафактный немецкий парфюм из Украины

15 января 2018 16:29
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Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака и заплатил штраф в размере 10 тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметом административного правонарушения.
В августе 2017 года на Тольяттинском таможенном посту индивидуальный предприниматель предъявил к таможенному оформлению парфюмерную продукцию. Должностными лицами поста при осуществлении таможенного контроля в рамках применения системы управления рисками был проведен таможенный досмотр задекларированного товара, ввозимого из Украины.

В результате было установлено, что на 50 флаконах имеется товарный знак «WHY NOT». Данный товарный знак зарегистрирован и защищается на территории Российской Федерации, а правообладателем является фирма «Брокард Парфюмс Гмбх» из Берлина. При декларировании товара тольяттинский предприниматель не представил в таможню документы, подтверждающие передачу ему прав на объект интеллектуальной собственности немецкой фирмы.

Было принято решение о приостановлении выпуска товара, в рамках которого направлены в Москву письма представителю  правообладателя - компании «Брокард Парфюмс». Из ответа следовало, что права на использование вышеуказанного товарного знака ни украинскому изготовителю, ни импортеру не передавались, значит, товар обладает признаками контрафактного. В своем письме компания также указала,  что возражает против выпуска и ввода выявленной парфюмерной продукции в гражданский оборот  и просит привлечь лицо, виновное в нарушении исключительных прав компании  к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

По данному факту Самарской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.14.10 КоАП РФ и материалы переданы суд.

В начале января 2018 года вступило в силу решение Арбитражного суда Самарской области о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака и назначение наказания в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметом административного правонарушения, сообщает пресс-служба Самарской таможни. 
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Комментарии



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