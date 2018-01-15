Самарские таможенники выявили контрафактный немецкий парфюм из Украины

256

В результате было установлено, что на 50 флаконах имеется товарный знак «WHY NOT». Данный товарный знак зарегистрирован и защищается на территории Российской Федерации, а правообладателем является фирма «Брокард Парфюмс Гмбх» из Берлина. При декларировании товара тольяттинский предприниматель не представил в таможню документы, подтверждающие передачу ему прав на объект интеллектуальной собственности немецкой фирмы.Было принято решение о приостановлении выпуска товара, в рамках которого направлены в Москву письма представителю правообладателя - компании «Брокард Парфюмс». Из ответа следовало, что права на использование вышеуказанного товарного знака ни украинскому изготовителю, ни импортеру не передавались, значит, товар обладает признаками контрафактного. В своем письме компания также указала, что возражает против выпуска и ввода выявленной парфюмерной продукции в гражданский оборот и просит привлечь лицо, виновное в нарушении исключительных прав компании к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.По данному факту Самарской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.14.10 КоАП РФ и материалы переданы суд.В начале января 2018 года вступило в силу решение Арбитражного суда Самарской области о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака и назначение наказания в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметом административного правонарушения, сообщает пресс-служба Самарской таможни.