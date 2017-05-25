Самарские таможенники выявили контрафакт с товарными знаками FIFA

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Самарская таможня сразу в двух торговых центрах города провела проверочные мероприятия, которые выявили факты реализации контрафактной продукции. Были обнаружены разнообразные спортивные товары, маркированные известными товарными знаками: Nike, Adidas, Reebok, Lacoste, Puma, Dolce &Gabbana.В преддверии проведения в 2018 году Чемпионата мира по футболу, поддельные товары с символикой FIFA стали появляться на торговых прилавках. На данной проверке самарскими таможенниками были выявлены контрафактные товары с одним из вариантов написания товарного знака FIFA - «Russia 2018». Имущественные права Международной федерации футбольных ассоциаций на использование символики спортивных соревнований подлежат защите на государственном уровне в рамках уголовного, административного и гражданского законодательства Российской Федерации. В соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации таможенные органы Российской Федерации в пределах своей компетенции принимают меры по защите прав интеллектуальной собственности. Должностными лицами отдела таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни было принято решение об изъятии обнаруженного товара и направление его на экспертизу.Всего в рамках проведенных мероприятий было изъято и направлено на экспертизу 256 единиц товара, обладающими признаками контрафактности, на общую сумму почти 97 тысяч рублей, сообщает пресс-служба самарской таможни.